Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира в Майами

В третьем раунде она обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.

Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала теннисного турнира престижной категории WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 8 миллионов долларов.

В третьем круге украинка, занимающая 4-ю строку в мировом рейтинге, обыграла 26-ю ракетку мира Дарью Гаврилову, представляющую Австралию.

Поединок завершился в трех сетах - 4:6, 6:0, 6:1 в пользу Свитолиной.

Матч длился 2 часа 6 минут. Элина превзошла соперницу по всем основным показателям. После проигрыша первой партии украинка разгромила Дарью Гаврилову во втором и третьем сетах, а завершила встречу эффектным эйсом.

Таким образом, Свитолина сыграет в 1/8 финала, где ей будет противостоять еще одна теннисистка из Австралии - Эшли Барти, которая в борьбе за выход в эту стадию обыграла Петру Мартич из Хорватии.