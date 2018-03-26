Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира в Майами

01:18, 26 марта 2018
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Элина Свитолина сыграет в полуфинале с Анжелик Кербер / Dubai Duty Free Tennis Championships

В третьем круге украинка, занимающая 4-ю строку в мировом рейтинге, обыграла 26-ю ракетку мира Дарью Гаврилову, представляющую Австралию.

Поединок завершился в трех сетах - 4:6, 6:0, 6:1 в пользу Свитолиной.

Матч длился 2 часа 6 минут. Элина превзошла соперницу по всем основным показателям. После проигрыша первой партии украинка разгромила Дарью Гаврилову во втором и третьем сетах, а завершила встречу эффектным эйсом.

Таким образом, Свитолина сыграет в 1/8 финала, где ей будет противостоять еще одна теннисистка из Австралии - Эшли Барти, которая в борьбе за выход в эту стадию обыграла Петру Мартич из Хорватии.  

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Теги: #Элина Свитолина