Гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Дохе в упражнении на кольцах
23:10, 23 марта 2018Другое
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Соревнования в Катаре завершились победой украинца.
Радивилов выиграл соревнования в Дохе в упражнении на кольцах / noc-ukr.org
В Дохе завершились финальные соревнования этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, где победу завоевал Игорь Радивилов.
Наш спортсмен показал результат 15,266 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Читайте такжеУкраинский гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мира в ГерманииВторое место занял представитель Турции Ибрагим Колак с результатом 15 баллов ровно, а третье – у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань - 14,966.
Соревнования в столице Катара проходят с 21 по 24 марта
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