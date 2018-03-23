Гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Дохе в упражнении на кольцах

23:10, 23 марта 2018
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Радивилов выиграл соревнования в Дохе в упражнении на кольцах / noc-ukr.org

Наш спортсмен показал результат 15,266 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеУкраинский гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мира в ГерманииВторое место занял представитель Турции Ибрагим Колак с результатом 15 баллов ровно, а третье – у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань - 14,966.  

Соревнования в столице Катара проходят с 21 по 24 марта

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Теги: #спортивная гимнастика#Игорь Радивилов