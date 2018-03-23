Гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Дохе в упражнении на кольцах

Соревнования в Катаре завершились победой украинца.

В Дохе завершились финальные соревнования этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, где победу завоевал Игорь Радивилов.

Наш спортсмен показал результат 15,266 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеУкраинский гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мира в ГерманииВторое место занял представитель Турции Ибрагим Колак с результатом 15 баллов ровно, а третье – у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань - 14,966.

Соревнования в столице Катара проходят с 21 по 24 марта