Свитолина обыграла японку Осаку в первом матче турнира в Майами

Игра завершилась уверенной победой украинки в двух партиях.

В Майами (США) завершился матч второго круга теннисного турнира Miami Open, в котором Элина Свитолина обыграла Наоми Осаку из Японии.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка имела преимущество на протяжении всей игры, которая продлилась чуть более часа. Наша спортсменка сделал один "лишний" брейк в первой партии, и два - во второй.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) - Андреа Петкович (Германия).

Как сообщал УНИАН, турнир в Майами проходит с 19 марта по 1 апреля.