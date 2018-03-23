Свитолина обыграла японку Осаку в первом матче турнира в Майами

18:49, 23 марта 2018
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Элина Свитолина защитила титул в Дубае / facebook.com/ddftennis

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка имела преимущество на протяжении всей игры, которая продлилась чуть более часа. Наша спортсменка сделал один "лишний" брейк в первой партии, и два - во второй.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) - Андреа Петкович (Германия).

Как сообщал УНИАН, турнир в Майами проходит с 19 марта по 1 апреля.  

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Теги: #Свитолина#теннис