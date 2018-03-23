Украинские фигуристы Назарова и Никитин попали в финал ЧМ с 16-м результатом
17:23, 23 марта 2018Другое
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Наш танцевальный дуэт выступит в произвольной программе.
Максим Никитин и Александра Назарова выступят в финале чемпионата мира / НОК Украины
В Милане (Италия) завершились соревования в короткой программе чемпионата мира по фигурному кататнию у танцевальных дуэтов, по итогам которых украинцы Александра Назарова и Максим Никитин попали в финал.
Наши спортсмены заняли 16-е место и попали в Топ-20 лучших пар, сообщает официальный сайт соревнований.
Назарова и Никитин получили за свое выступление 63,35 балла.
Финал соревнований фигуристов в состязаниях танцевальных пар состоится в субботу, 24 марта.
Как сообщал УНИАН, ранее в финал соревнований - произвольную программу - не смог попасть Иван Павлов, выступавший в мужском одиночном турнире.
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