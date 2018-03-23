Украинские фигуристы Назарова и Никитин попали в финал ЧМ с 16-м результатом

17:23, 23 марта 2018
Другое
63
Максим Никитин и Александра Назарова / НОК Украины

Наши спортсмены заняли 16-е место и попали в Топ-20 лучших пар, сообщает официальный сайт соревнований.  

Назарова и Никитин получили за свое выступление 63,35 балла.

Финал соревнований фигуристов в состязаниях танцевальных пар состоится в субботу, 24 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее в финал соревнований - произвольную программу - не смог попасть Иван Павлов, выступавший в мужском одиночном турнире. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#фигурное катание