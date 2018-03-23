Го в Украине – от любителей до чемпионата Европы

Согласно справочникам, го считается логической настольной игрой с глубоким стратегическим содержанием, возникшей в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. При этом, до конца XIX века игра культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. По общему числу игроков — одна из самых распространенных настольных игр в мире. В последнее время го входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.

Статистика свидетельствует, что по состоянию на 2000-й год в мире играло в го около 27 миллионов человек, то есть в среднем на 222 жителя планеты приходился один игрок в го. При этом, свыше 80 процентов (22 миллиона) игроков – жители Восточной Азии – Китая, Японии Северной и Южной Корей и Тайваня. А лидером по статистике считается Южная Корея, где почти каждый пятый житель страны играет в го – 9 миллионов игроков при 49 миллионах населения.

«Остальной мир» не так вовлечен в древнейшую игру, хотя статистика в Европе и Северной Америке говорит о том, что и здесь го в почете. В США и Канаде игрой увлекаются порядка 127 тысяч человек, а в Европе в целом - около 250 тысяч игроков. Наибольшее количество игроков в Старом Свете насчитывается в России, а вот почетное 6-е место в списке занимает Украина, где в го играют около 20 тысяч человек. Наконец, около 30 тысяч игроков в го насчитывается в Южной Америке (большинство из них проживают в Бразилии).

Несмотря на широкую распространенность игры, в прошлогоднем 15-м по счету чемпионате Европы среди женщин, который состоялся в августе в Одессе, приняло участие лишь 50 спортсменов из… пяти стран континента. При этом, 50 – рекордное число участников за все 15 турниров. Кстати, несмотря на наличие пятерки явных фаворитов, тот турнир завершился сенсационной победой Мани Марц из Германии (3-й дан). А имеющие гораздо более высокий 5-й дан чемпионка Европы-2016 россиянка Наталья Ковалева и венгерка Рита Почай заняли, соответственно, 2-е и 3-е место.

В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан, расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями. Стандартная доска имеет разлиновку 19×19 линий, а для обучения и коротких неофициальных игр могут применяться доски меньших размеров: обычно 13×13 или 9×9 линий, намного реже — 11×11, 15×15, 17×17 линий. Но, теоретически, ничто не мешает использовать произвольную прямоугольную доску. Интернет-порталы, специализирующиеся на онлайн-го, иногда предлагают игру на досках нестандартного, в том числе намного большего размера (например, 37×37 линий). Обычно доска изготавливается из дерева. Физически доска для го имеет не квадратную форму, стороны соотносятся в пропорции 15:14, поскольку в такой пропорции под углом зрения игрока доска находится в идеальной перспективе. Удлиненная сторона компенсирует неизбежное искривление перспективы, мешающее игрокам отчетливо видеть позицию.

Также для игры необходимы камни — специальные фишки двух контрастных цветов, чаще всего — черные и белые. В японской традиции камни имеют линзообразную форму (наиболее распространенный вариант), в китайской — плоско-выпуклую. Полный комплект для игры должен содержать 361 камень — 180 белых и 181 черный (реальные наборы чаще содержат по 180 камней каждого цвета, в продаже есть также наборы по 160 камней — для большинства партий этого достаточно). Камни могут быть изготовлены из пластмассы (в том числе с металлическим сердечником), стекла, керамики, раковин, обычных, полудрагоценных или драгоценных камней. Также существуют дорожные наборы с «камнями» на магнитах.

Традиционно в комплект для игры входят чаши — сосуды с крышками, чаще всего изготовленные из дерева. Они служат для хранения камней, а в крышки, снятые с чаш, во время партии игроки складывают захваченные камни противника.

Кроме того, в официальных соревнованиях используются игровые часы, подобные шахматным, для контроля времени.

Перед началом игры доска для двух игроков пуста. Первыми ходят черные, затем белые – и т.д. Ходы игроками делаются по очереди. Вместе с тем, при игре с форой слабейший всегда играет черными, и несколько черных камней выставляются на доску до начала партии. В этом случае в большинстве разновидностей правил первыми ходят белые, так как выставление форовых камней на доску формально считается первым (точнее, нулевым) ходом черных. Исключение составляют так называемые «правила Инга», согласно которым получающий фору игрок сначала выставляет на доску форовые камни, а затем еще и делает первый ход, то есть фактически фора в этом случае оказывается на один камень больше.

По завершении игры подсчитываются очки, набранные игроками. Игрок получает по одному очку за каждый из пунктов доски, окруженных камнями только его цвета, и по одному очку за каждый захваченный камень противника, либо за каждый собственный камень, который остался на доске к концу игры. Кроме того, играющему белыми может добавляться несколько очков в качестве компенсации за право первого хода черных (коми). Игрок, набравший больше очков, выигрывает.

Ничья по соглашению сторон в го в принципе не практикуется. Возможность ничьей по очкам зависит от принятых турнирных правил. Формально ничья может быть присуждена, если оба игрока набрали равное количество очков. В современных турнирах величина коми обычно выбирается нецелой, в результате чего равного количества очков у белых и черных оказаться не может (белым прибавляется нецелое число очков коми, у черных число очков всегда целое, так что равного количества очков у белых и черных не может получиться в принципе). В некоторых вариантах правил го даже при равенстве набранных очков победа все равно присуждается одной из сторон. Так, в «правилах Инга», используемых EGF, величина коми всегда целая (для равных игроков — 8 очков), но при итоговом равенстве очков черные признаются победителями. Так или иначе, ничья искусственно устраняется.

Также ничья в го может присуждаться при возникновении в партии «многократного ко» или ситуации «вечной жизни», то есть позиций, в которых формально правило ко не нарушается, но при оптимальных ходах противников расположение камней на доске каждые несколько ходов повторяется. Турнирные правила для таких случаев могут предусматривать присуждение ничьей. Альтернативой является отмена партии (требование переиграть партию с начала), что не всегда технически удобно, либо переход к одному из вариантов правила ко, запрещающему ходы, ведущие к возникновению длинного цикла («суперко» или правило ко в трактовке Инга).

Как и любая восточная игра, го имеет свои неписанные правила, традиции, этикет. Так, согласно японской традиции, игроки непосредственно перед началом партии должны поклониться друг другу и пожелать удачной игры. Во время партии игроки должны вести себя спокойно, сдержанно, избегая любых действий, которые отвлекают противника и мешают ему играть. Азиатская традиция диктует бережное отношение к комплекту для игры в го. Доску, чаши и камни необходимо содержать в чистоте и порядке, беречь от загрязнений и, тем более, повреждений. Японский го-этикет считает, что на гобан, даже не во время игры, нельзя ставить или класть ничего, кроме камней го, чаш, книг и веера. Корейский этикет считает недопустимым ставить или класть на гобан вообще что-либо, кроме камней го. Азиатский вариант «правил Инга» прямо указывает, что перед партией младший из игроков должен протереть гобан мягкой тканью. За игрой не следует принимать пищу, но допустимо, особенно в длительных партиях, пить в процессе игры чай, воду или другой безалкогольный напиток.

Крайне неэтичным считается просить вернуть сделанный ход назад, тем более — настаивать на такой просьбе. Исключением могут быть учебные партии или «легкие» партии близко знакомых людей, если оба партнера согласны допустить такое нарушение этикета. Спортивные же правила прямо запрещают изменение сделанного хода — за одну такую попытку игроку присуждается поражение.

Также есть определенные правила «сдачи» партии. В профессиональной, а также квалифицированной любительской игре, продолжение заведомо проигранной партии может считаться признаком неуважения к противнику, так как вынуждает того делать ходы, когда интерес к игре уже потерян, а также воспринимается как расчет на ошибку противника или «игра на время». Поэтому в партиях сильных игроков, как правило, первая же использованная противником серьезная оплошность или проведенная им успешная комбинация на захват большого количества камней приводит к сдаче. Оценивая свои шансы, игрок в таких случаях исходит из того, что высококвалифицированный противник едва ли упустит уже завоеванную победу из-за случайного «зевка». До подсчета доигрываются только партии, где на протяжении всей игры приблизительная разница в очках колеблется в небольших пределах.

С другой стороны, в любительских играх, особенно при невысокой квалификации соперников, вполне нормально играть до подсчета очков любую партию, так как в таких играх положение нередко кардинально меняется уже на заключительной стадии, а фатальная ошибка может быть допущена противником в любой момент.

Наконец, по завершении партии (после сдачи одного из игроков, либо после подсчета очков и выявления победителя) игроки должны еще раз поклониться и поблагодарить друг друга за игру. После фиксации результата игроки совместно убирают камни с доски в чаши.

Тренировки по го напоминают тренировки шахматистов. Только надо иметь в виду, что го сложнее шахмат, и потому нельзя быть уверенным, что даже в стандартной ситуации кто-то не придумает более сильный ход. До сих пор нет компьютерных го-программ, сопоставимых по уровню игры с человеком.

В Украине го развивается относительно недавно. Так, в Киев го попала благодаря публикациям в журнале «Наука и жизнь». Умники, отправлявшие свои решения в редакцию, в 1976 году додумались обменяться координатами, после чего и появился первый киевский клуб го. Первые игры проводились на картонных досках таблетками аспирина вместо белых камней и активированного угля вместо черных.

С момента обретения независимости и появления Украинской федерации го, турниров и возможностей проявить себя стало куда больше. С середины 90-х годов прошлого века в стране регулярно проводятся крупные всеукраинские соревнования, а в крупных городах (Киев, Харьков, Одесса…) соревнования городского масштаба. Кроме того, признанные мастера (4-5-й дан) дают мастер-классы, которые популяризирует специализированный телеканал UkrGo TV. А кроме официальных турниров, таких как чемпионат и Кубок страны (города), проводятся еще и масса других соревнований, мемориалов, посвященных известным мастерам прошлого, разнообразных коммерческих стартов. Благо, спонсоры у этого экзотического вида спорта также есть.

Прошлогодний женский чемпионат Европы в Одессе пусть и не был избалован вниманием широкой публики, но привлек к себе огромнейший интерес специалистов и игроков го, которых в Украине предостаточно. Наконец, что гораздо важнее, уровень организации турнира был отмечен Европейской федерацией го, которая впоследствии доверила Украине провести турнир под своей эгидой второй раз подряд.

На протяжении последней недели марта в Киеве соберутся сильнейшие юноши со всего Старого света. 23-й юношеский чемпионат Европы (в разных возрастах), как ожидается, суммарно соберет около 300 гостей из 23 стран континента. Турнир будет проходить в трех возрастных категориях – до 12-ти, 16-ти и 20-ти лет. А лучшие из спортсменов получат право сыграть на юношеском чемпионате мира-2018.

Кроме непосредственно спортивной составляющей, участников соревнований в столице Украины ждут учебные семинары от профессионалов Артема Качановского и Андрея Кравца и мастер-классы от ведущих украинских игроков в го и опытных преподавателей киевского Дворца детей и юношества. Разумеется, юным участникам проведут экскурсию по городу, запланирована даже поездка в аквапарк.

От уровня проведения юношеского чемпионата Европы зависят дальнейшие перспективы континентального и мирового го в Украине. Прошлогодний турнир в Одессе уже показал радушие и гостеприимство хозяев отечественных турниров. Продолжение следует…

Кирилл Стадниченко