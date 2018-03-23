Украинца признали лучшим легкоатлетом мира-2017 среди ветеранов

Украинец Олега Федорко признан лучшим в номинации «Прыжки».

Украинеца\ Олег Федорко признан лучшим легкоатлетом мира среди ветеранов по итогам 2017 года в номинации «Прыжки».

Об этом стало известно из официального письма президента WMA (World Masters Athletics) Стена Перкинса в адрес офиса Федерации легкой атлетики Украины, сообщает официальный сайт ФЛАУ.

В 2017 году Олег Федорко стал чемпионом мира в помещении среди ветеранов и установил мировой рекорд в помещении по прыжкам в высоту в возрастной категории 60+.

В этом году Федорко уже дважды улучшил мировой рекорд: в январе он победил на открытом чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике в помещении среди ветеранов (1,76 м), а затем выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в помещении среди ветеранов, который проходит в Мадриде, с новым рекордом – 1,78 м.