Украинца признали лучшим легкоатлетом мира-2017 среди ветеранов
14:21, 23 марта 2018Другое
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Украинец Олега Федорко признан лучшим в номинации «Прыжки».
Федорко завоевал звание лучшего прыгуна мира среди ветеранов / poltava.depo.ua
Украинеца\ Олег Федорко признан лучшим легкоатлетом мира среди ветеранов по итогам 2017 года в номинации «Прыжки».
Об этом стало известно из официального письма президента WMA (World Masters Athletics) Стена Перкинса в адрес офиса Федерации легкой атлетики Украины, сообщает официальный сайт ФЛАУ.
В 2017 году Олег Федорко стал чемпионом мира в помещении среди ветеранов и установил мировой рекорд в помещении по прыжкам в высоту в возрастной категории 60+.
В этом году Федорко уже дважды улучшил мировой рекорд: в январе он победил на открытом чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике в помещении среди ветеранов (1,76 м), а затем выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в помещении среди ветеранов, который проходит в Мадриде, с новым рекордом – 1,78 м.
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