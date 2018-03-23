Вита Семеренко: непоездка на заключительный этап КМ с конструктивом не имеет ничего общего

13:22, 23 марта 2018
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Вита Семеренко / НОК Украины

При этом она подчеркнула, что ей понятен этот поступок, сообщает "Спорт-Экспресс".

- На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего. Просто так сложились обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины, - отметила Семеренко.

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Теги: #Кубок мира 2017/18 биатлон#Семеренко биатлон этап КМ