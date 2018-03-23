Вита Семеренко: непоездка на заключительный этап КМ с конструктивом не имеет ничего общего

Украинская биатлонистка поделилась своим мнением о бойкоте соревнований в России.

Украинская биатлонистка Вита Семеренко отметила, что не считает бойкот этапа Кубка мира в Тюмени конструктивным решением.

При этом она подчеркнула, что ей понятен этот поступок, сообщает "Спорт-Экспресс".

- На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего. Просто так сложились обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины, - отметила Семеренко.

Читайте такжеУкраинским спортсменам официально запретили выступать на турнирах в РоссииКак сообщал УНИАН, сборные Украины, Чехии, Канады и США, а также некоторые биатлонисты из других стран объявили о бойкоте девятого этапа Кубка мира в России, который проходит в эти дни в Тюмени.

Кроме этого, спортсмены Украины не будут принимать участие в соревнованиях в России вообще.