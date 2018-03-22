Украинский фигурист Павлов не попал в Топ-24 короткой программы ЧМ и финал

В произвольной программе Украина не будет представлена.

В Милане завершились соревнования в короткой программе у мужчин в рамках чемпионата мира по фигурному катанию, где украинец Иван Павлов не смог попасть в финал турнира - произвольную программу.

Наш спортсмен получил от судей за свой прокат 64,18 балла и занял итоговое 29-е место, в то время как в финальный раунд соревнований проходили 24 лучших спортсмена, сообщает официальный сайт турнира.

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Промежуточное лидерство на счету Натана Чена из США (101,94 балла), который опережает Михаила Коляду из России (100,08) и еще одного американца Винсента Жоу (96,78).

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Милане (Италия) с 21 по 24 марта.