Ведущие биатлонистки Украины сестры Семеренко не намерены завершать карьеру

Тренер украинской команды рассказал о будущем наших ведущих спортсменок.

Тренер женской сборной Украины по биатлону, а также личный наставник сестер Семеренко Григорий Шамрай подвел итоги олимпийского сезона и рассказал о будущем Виты и Валентины Семеренко.

Тренер также поделился деталями формирования новой команды в интервью XSPORT:

Об итогах олимпийского сезона:

«Сезон считается успешным, когда на главных соревнованиях, которые есть основной целью, команда добивается успеха. У нас в этот раз не получилось, не наша эта Олимпиада. Есть множество факторов, которые повлияли на это - есть наши тренерские просчеты, есть какие то другие причины. Были в нынешнем сезоне и успешные выступления девушек, которые радовали и их, и нас тренеров, и болельщиков украинских. Но то, что хотелось показать на Олимпиаде, у нас не получилось.

Я девушкам очень благодарен, потому что перед этим три года пропустила Вита, и два года у Вали были сомнительные для большого спорта, а они начали этот сезон очень хорошо. Но физическое и больше моральное напряжение, не дало им возможности хорошо и дальше выступить. Если бы в спринте на Олимпийских играх Вита справилась, и стрельнула бы, как она умеет, два нуля, у нас бы, думаю, была первая медаль и тогда бы легче работалось всей команде. А так не получилось, и тот комок напряжения обрастал и мешал работать на хороший результат».

О продолжении карьеры сестер Семеренко:

Читайте такжеОлимпийская чемпионка Пидгрушная: лесбиянки в биатлоне есть, но не в нашей сборной

«Вита когда возвращалась в спорт была настроена не один, а два-три года поработать. Посмотрим, как оно пойдет, там может еще и до следующей Олимпиады останется. Все будет зависеть от результата и от состояния здоровья. Валентина тоже на сегодняшний день настроена, и есть желание продолжить тренировки, потому что она разочарована своим окончанием сезона, и у нее на душе нет того ощущения, что она полностью реализовалась. Так что будем дальше работать, поправлять весной свое здоровье и приступать к делу».

О возможной самоподготовке:

«Были разговоры, но конкретных предложений, конкретных решений никто не принимал. Сейчас идет формирование тренерского штаба команды, структуры того, как будет построена вся работа сборной команды – мужской и женской. Об этом есть разговоры, но точной стратегии пока что нет».

О том, где девушки проведут закатку:

«Есть у нас наброски на счет этого. Вита, скорее всего, поедет в Норвегию, где-то после пасхальных праздников, а Валя сначала в Сумах будет закатываться. Снега сейчас достаточно и погода морозная, они будут с Витой кататься, а потом Валя возможно поедет в Поклюку».

О потери максимальной квоты на следующий сезон:

«Нам обидно за труд спортсменов, который шел на то, чтобы попасть пятерку лучших в Кубке Наций. Мы долго к этому шли, долго держались в статусе лучших пяти команд, но ничего не поделаешь, такие обстоятельства. Будем в следующем году стараться возобновить этот статус и быть в пятерке лучших команд».

О формировании новой команды:

«После Олимпийских игр всегда есть такая стратегия – кто-то завершает карьеру, кто-то уходит на самоподготовку, поэтому идет привлечение в команду более молодых спортсменов с прицелом на следующую Олимпиаду. Так что молодежь придет в команду, а в каком количестве это еще обговаривается. Сколько будет на подготовке 8, 10 или 6 девушек, как и мужчин, пока что неизвестно».

Как сообщал УНИАН, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане сборная Украины по биатлону не завоевала ни одной награды.