Олимпийская чемпионка Пидгрушная: лесбиянки в биатлоне есть, но не в нашей сборной

Также капитан сборной Украины рассказала, что биатлонисты нередко переквалифицируются в военных снайперов.

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала, есть ли среди биатлонисток лесбиянки, и вербуют ли спортсменок в снайперы.

Об этом 31-летняя олимпийская чемпионка поведала в эфире программы «ОТДУШИВДУШУ».

"Есть ли в биатлоне лесбиянки? Есть. Но не у нас (смеется). Про все команды не знаю, но есть команды, где они есть. По-моему, даже у ребят есть. Я не знаю, как им живется. Я не была в их шкуре (смеется). Нет контроля по определению сексуальной ориентации", - сказала Пидгрушная.

"Правда ли, что биатлонистов вербуют в снайперы? Изначально биатлон — военный вид спорта. Из истории мы знаем, что биатлонистки становились снайперами. Мы стреляем «на пульсе». В состоянии покоя нам намного проще стрелять, чем стрелку «с пульса». Мы более мобильны. Стрельба «на пульсе» - когда после пробежки пульс 180-200 ударов. Работала ли я снайпером в зоне АТО? Я там вообще не была!", — рассказала Елена Пидгрушная.

Как сообщал УНИАН, ранее Пидгрушная не принимала участия в последних решающих стартах сезона, однако заявила, что не планирует завершать карьеру.