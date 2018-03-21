Федерер: не спешу с завершением карьеры

Швейцарский теннисист заявил, что продолжает получать удовольствие от тенниса.

Первая ракетка мира Роджер Федерер не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Об этом швейцарец заявил в интервью официальному сайт АТР.

В воскресенье Роджер Федерер в драматичном финале турнира в Индиан-Уэллсе уступил аргентинцу Хуану Мартину дель Потро. Однако Федерер спокойно отнесся к поражению.

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«Главное — сохранять позитивный настрой после неудач. В карьере есть место взлетам и падениям. Иногда бывает очень сложно, но надо принимать правильные решения и окружать себя правильными людьми. Тогда ты будешь счастлив и будешь получать удовольствие от того, что имеешь. Конечно, всегда хочется чего-то большего, но если постоянно думать об этом, то ты никогда не будешь счастлив», - отметил Роджер.

По его словам, он продолжает получать удовольствие от игры, как и в молодости.

«Я уже давно доволен своей карьерой и жизнью — с тех пор, как выиграл Уимблдон-2003 и стал первой ракеткой мира. Тогда я реализовал свои детские мечты и реализовался как теннисист. Теперь я просто получаю удовольствие от игры и не спешу с завершением карьеры», - сказал Роджер Федерер.

Как сообщал УНИАН, на верхнюю ступень рейтинга АТР Федерер вернулся в январе, после того, как выиграл рекордный в мужском теннисе 20-й турнир Большого Шлема - Открытый чемпионат Австралии, а кроме того, побил еще ряд рекордов.