Украинские фигуристы примут участие только в двух видах программы чемпионата мира

Наша сборная будет представлена в мужском одиночном катании и состязаниях танцевальных дуэтов.

Сегодня в Милане чтартует чемпионат мира-2017 по фигурному катанию, где Украина будет представлена только в двух из четырех видов соревновательной программы.

Сильнейшие представительницы Украины в женском одиночном катании не проходят возрастной ценз, сообщает Sport.ua.

Анастасия Архипова, выигравшая в декабре прошлого года, накануне своего 14-летия, взрослый чемпионат Украины, не прошла возрастной ценз. Потенциальной участнице этого мирового форума должно было исполнится 15 по состоянию на 1 июля 2017-го. Говорим потенциальной, поскольку, кроме возрастного ценза, нужно было выполнить еще и технический, то есть хотя бы раз в течении последних двух сезонов набрать сумму баллов, определенную Международным союзом конькобежцем (ISU). В Украине так называемый техминимум был только у Анны Хныченковой. Но, из-за травмы, полученной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, на ЧМ в Милан она не полетит.

В мужском одиночном катании произошла рокировка. Вместо действующего чемпиона Украины, участника последнего чемпионата Европы и Олимпиады в Пхенчхане Ярослава Паниота, ранее утвержденного в качестве представителя Украины на мировом форуме, в Милан отправился серебряный призер национального первенства Иван Павлов. На юниорском чемпионате мира в Софии, которое стартовала через десять дней после окончания Игр, 19-летний одиночник из Киева выглядел гораздо убедительнее, чем его соотечественник Паниот в Пхенчхане. Последний, напомним, завалил на олимпийском льду все прыжковые элементы и замкнул итоговый протокол в короткой программе, тогда как в произвольную квалифицировались 24 лучших из 30.

Павлов в болгарской столице попал в топ-10. Правда, для этого ему хватило и акселя в три с половиной оборота. Но на взрослом «мире» желательно предъявить более весомый аргумент, чтобы, как и в прошлом году не оказаться первым за чертой после короткой программы.

В танцах на льду - без изменений. Украину вновь представят Александра Назарова и Максим Никитин. Предыдущий мировой форум харьковчане, тренирующиеся в Америке, завершили на высоком 15-м месте, благодаря чему напрямую отобрались на Игры-2018. Правда, там их ожидало разочарование. Грубых ошибок в своей латине подопечные Игоря Шпильбанда не допустили, но мелкие показались судьям достаточным поводом, чтобы отправить украинцев на 21-е место и не пустить в произвольный танец, куда квалифицировались 20 участников из 24-х.

Таким образом, впервые за годы независимости Украина будет представлена на чемпионате мира по фигурному катанию лишь в двух видах из четырех. Справедливости ради стоит заметить, что со спортивными парами, а точнее ввиду их отсутствия, у команды и раньше возникали проблемы.