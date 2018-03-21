Стаховский проиграл в финале квалификации теннисного супертурнира в Майами
На теннисном турнире Miami Open presented by Itau категории ATP World Tour Masters 1000 в Майами (США) украинец Сергей Стаховский проигрла Ричардсу Беранкису из Литвы и не попал в осноной раунд турнира.
Матч заверился со счетом 6:3, 3:6, 0:6, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец уверенно начал матч и ыиграл первую партию с одним брейком на подаче соперника. Однако уже в следующей партии ситуация на корте кардинально поменялась. То же преимущество имел Беранкис.
И лишь в решающем третьем сете на спортсмен не смог навязать борьбы сопернику, уступив всухую - 0:6.
Таким образом, в основной сетке соревнований в Майами представителей Украины в мужском одиночном турнире не будет.
Как сообщал УНИАН, ранее Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко проиграли в первом раунде женских соревнований в Майами. Здесь в турнирной сетке осталась Элина Свитолина, которая благодаря высокому рейтингу начнет борьбу со 2-го раунда.