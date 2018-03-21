Стаховский проиграл в финале квалификации теннисного супертурнира в Майами

От Украины остался один представитель на турнире Элина Свитолина.

На теннисном турнире Miami Open presented by Itau категории ATP World Tour Masters 1000 в Майами (США) украинец Сергей Стаховский проигрла Ричардсу Беранкису из Литвы и не попал в осноной раунд турнира.

Матч заверился со счетом 6:3, 3:6, 0:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец уверенно начал матч и ыиграл первую партию с одним брейком на подаче соперника. Однако уже в следующей партии ситуация на корте кардинально поменялась. То же преимущество имел Беранкис.

И лишь в решающем третьем сете на спортсмен не смог навязать борьбы сопернику, уступив всухую - 0:6.

Таким образом, в основной сетке соревнований в Майами представителей Украины в мужском одиночном турнире не будет.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко проиграли в первом раунде женских соревнований в Майами. Здесь в турнирной сетке осталась Элина Свитолина, которая благодаря высокому рейтингу начнет борьбу со 2-го раунда.