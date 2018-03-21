Украинки Цуренко и Бондаренко проиграли в первом же круге теннисного турнира в Майами

Борьбу в турнире продолжит только Элина Свитолина

На теннисном турнире категории WTA Premier Mandatory в Майами (США) с призовым фондом $8,648,508 свои матчи первого круга проиграли Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

Обе украинки проиграли свои матчи в упорной борьбе, в трех партиях, сообщает официальный сайт турнира.

Леся Цуренко провела равный и напряженный матч против Айлы Томлянович из Австралии. Украинка выиграла первую партию, проиграла вторую и уступила в самой концовке решающего третьего сета - 6:3, 4:6, 5:7.

В свою очередь, Екатерина Бондаренко противостояла Элисон Ван Эйтванк из Бельгии и также сумела выиграть первую партию. А во второй, при счете 5:4 подавала на матч, но уступила в концовке. И лишь третью партию Бондаренко уступила с разгромным счетом - 7:6 (3), 5:7, 1:6.

Таким образом, выступления в турнире продолжит только Элина Свитолина, которая вышла во второй куг без борьбы, благодаря высокому рейтингу.

Также сегодня ночью Сергей Стаховский проведет матч решающего раунда квалификации против Ричардаса Беранкиса из Литвы. Пока в основной сетке турнира нет ни одного представителя Украины. Александр Долгополов пропускает серию турниров в США по состоянию здоровья. В случае выигрыша Стаховского, он станет единственным украинцем в мужской сетке основных соревнований.

Турнир в Майами проходит с 19 марта по 1 апреля.