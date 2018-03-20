Минмолодьспорт выплатило чемпионам и призерам Паралимпийских игр-2018 более 90 миллионов гривен

Министр Игорь Жданов отчитался по итогам соревнований в Пхенчхане.

Министерство молодежи и спорта оперативно выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные призовые на общую сумму более 90 миллионов гривен.

Спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину, сообщил в своем Facebook министр Игорь Жданов.

Впервые наши паралимпийцам получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы. Это стало возможным благодаря инициированному Минмолодьспорта и НКСИУ решению Правительства, которое поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Призовые увеличивались поэтапно, пока не выровнялись в 2018 г.

Итак, наши паралимпийцы получили от государства достойное вознаграждение в следующих размерах, в гривнах по курсу НБУ:

За I место - 125 тыс. долл. США

за II место - 80 тыс. долл. США

за III место - 55 тыс. долл. США

Как сообщал УНИАН, на Паралимпиаде-2018 украинцы завоевали 22 награды (7 золотых и серебряных и 8 бронзовых медалей) и заняли 6-е общекомандное место.