Минмолодьспорт выплатило чемпионам и призерам Паралимпийских игр-2018 более 90 миллионов гривен
Министерство молодежи и спорта оперативно выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные призовые на общую сумму более 90 миллионов гривен.
Спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину, сообщил в своем Facebook министр Игорь Жданов.
Впервые наши паралимпийцам получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы. Это стало возможным благодаря инициированному Минмолодьспорта и НКСИУ решению Правительства, которое поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Призовые увеличивались поэтапно, пока не выровнялись в 2018 г.
Итак, наши паралимпийцы получили от государства достойное вознаграждение в следующих размерах, в гривнах по курсу НБУ:
За I место - 125 тыс. долл. США
за II место - 80 тыс. долл. США
за III место - 55 тыс. долл. США
Как сообщал УНИАН, на Паралимпиаде-2018 украинцы завоевали 22 награды (7 золотых и серебряных и 8 бронзовых медалей) и заняли 6-е общекомандное место.