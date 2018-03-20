В субботу состоится первый этап RACE NATION-2018

Организаторы обещают втрое больше гонок в этом сезоне, в сравнении с прошлым.

В Киеве состоялось официальное объявление годового календарного плана массовых в Украине гонок с препятствиями - «RACE NATION».

Организаторы одного из самых популярных среди украинцев соревнований гарантировали увеличение количества мероприятий, анонсировали уникальные старты по плаванию и триатолону, а также презентовали новую объемную медаль «RACE NATION»,

В 2018 году гонок с препятствиями станет втрое больше. Самое зрелищное спортивное соревнование «RACE NATION» будут принимать:

- Буковель(24.03),

- Киев (05.05),

- Харьков (09.06),

- Днепр(14.07),

- Одесса (18.08),

Также соревнования должны состояться в Тернополе и Львове, но даты проведения этих стартов еще неизвестны.

Кроме того, для самых отчаянных ценителей «RACE NATION» и любителей плавания организаторы соревнования запускают новый проект “RACE SWIM”. Старты по плаванию будут проводиться на 4 дистанциях(500, 1000, 2000, 4000 м) в Харькове, Одессе, Тернополе и Киеве.

«В 2018 году вместе с нашими партнерами будем реализовать и создавать временную монополию на рынке Украины по стартах по триатлону под брендом “IRON WAY». 4 старты. Открытие сезона состоится в Одессе, 2 концерта в Харькове и закрытия в Киеве. Наша цель: подхватить беговую аудиторию, привлечь ее к бегу с препятствиями, затем через плавание - к триатлону!» - прокомментировал организатор "ГОНКИ НАЦИИ" Юрий Подлесный.