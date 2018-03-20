Украинские чемпионы и призеры-паралимпийцы вернулись домой из Пхенчхана (фоторепортаж, видео)

В составе команды есть и мультимедалисты, на счету которых полный комплект наград.

Сегодня в Киев вернулись чемпионы и призеры Паралимпиады-2018 в корейском Пхенчхане.

Наша команда завоевала 22 медали - по 7 золотых и серебряных и 8 бронзовых наград, и заняла шестое место в общекомандном зачете.

Также в составе команды два мультимедалистов - Оксана Шишкова - 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая медаль, и Игорь Рептюх - по одному золоту, серебру и бронзе.