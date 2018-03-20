Украинские чемпионы и призеры-паралимпийцы вернулись домой из Пхенчхана (фоторепортаж, видео)

17:26, 20 марта 2018
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УНИАН

Наша команда завоевала 22 медали - по 7 золотых и серебряных и 8 бронзовых наград, и заняла шестое место в общекомандном зачете.

Также в составе команды два мультимедалистов - Оксана Шишкова - 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая медаль, и Игорь Рептюх - по одному золоту, серебру и бронзе.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Паралимпийская сборная Украины