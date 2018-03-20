Украинская спортсменка Батенкова завоевала "золото" на Паралимпиаде, к которому шла 15 лет (видео)
14:21, 20 марта 2018Другое
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До этого на трех Паралимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи Юлия завоевала 13 наград, но среди них - ни одной золотой.
Юлия Батенкова выиграла долгожданное золото Паралимпийских игр / REUTERS
Украинка Юлия Батенкова в последний день Паралимпийских игр в Пхенчхане завоевала золото в смешанной эстафете в лыжных гонках. К высшей награде Игр Батенкова шла 15 лет - до этого на зимних Паралимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи Юлия завоевала 13 наград, но среди них - ни одной золотой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В результате автомобильной катастрофы в 1991 году Юлия Батенкова получила травму, которая повлекла ампутацию правой руки. В аварии погибли её мать и брат. Сейчас занимается лыжными гонками и биатлоном в Волынском областном центре «Инваспорт».
Спортсменка Юлія Батенкова завоювала "золото" на Паралімпіаді, за яким полювала 15 років
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