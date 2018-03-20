Украинская спортсменка Батенкова завоевала "золото" на Паралимпиаде, к которому шла 15 лет (видео)

14:21, 20 марта 2018
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Юлия Батенкова выиграла долгожданное золото Паралимпийских игр / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В результате автомобильной катастрофы в 1991 году Юлия Батенкова получила травму, которая повлекла ампутацию правой руки. В аварии погибли её мать и брат. Сейчас занимается лыжными гонками и биатлоном в Волынском областном центре «Инваспорт».

  

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Теги: #Паралимпиада-2018#Юлия Батенкова