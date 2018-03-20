В Кубке Дерюгиной приняли участие спортсменки из 27 стран (фотогалерея)

13:57, 20 марта 2018
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В Киеве завершился 23-й Кубок Дерюгиной / УНИАН

Среди участниц – спортсменки из 27 стран, в частности, украинки Алёна Дьяченко, Ева Мелещук, Влада Никольченко, белоруски Алина Горносько и Юлия Исачанка, россиянка Мария Сергеева, израильтянка Натали Райтс, болгарка Катрин Тасева и одна самых ярких спортсменок современности – грузинка Саломе Пажава.

В рамках соревнований прошел также турнир юниорок, который для украинских фанов представляет отдельный интерес.

Лучшие фотографии с турнира Кубка Дерюгиной - в галерее УНИАН.

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Теги: #художественная гимнастика#Кубок Дерюгиной