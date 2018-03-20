Президент НОК и олимпийский чемпион Бубка награжден специальной наградой за выдающиеся жизненные и спортивные достижения

Награждение состоялось в рамках престижной Гала-церемонии Всемирного союза водно-моторного спорта.

Президент Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийский чемпион, 35-кратный рекордсмен мира, шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка .награжден специальной наградой за выдающиеся жизненные и спортивные достижения.

Награждение состоялось в рамках престижной Гала-церемонии Всемирного союза водно-моторного спорта, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Сергей Бубка был приглашен как прославленный спортсмен, который посвятил свою жизнь спорту и достиг выдающихся результатов и после завершения спортивной карьеры остался в спорте, чтобы работать на благо его дальнейшего развития.

Во время церемонии Сергей Бубка был отмечен как живая спортивная легенда и модель для подражания для молодых спортсменов.

Выдающийся чемпион поделился секретами своих успехов, рассказав о свою олимпийскую карьеру, свою деятельность в мировом олимпийском движении и дал ценные советы юным атлетам.

Вместе с президентом Всемирного союза Рафаэле Чиуллі Сергей Бубка наградил лучших спортсменов в мире водно-моторного года.

Отметим, что Всемирный союз водно-моторного спорта (UIM) был основан в 1922 году и является признанным Международным Олимпийским Комитетом (МОК). UIM имеет 60 ассоциированных национальных федераций.