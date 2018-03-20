Стаховский преодолел стартовый раунд квалификации теннисного "Miami Open".

Сегодня вечером в борьбу вступят Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.

В Майами (США) стартовал теннисный супертурнир Miami Open presented by Itau серии ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $6,993,450, где украинец Сергей Стаховский преодолел первый раунд квалификации.

Украинец, посеянный под 14-м номером, справился с сопротивлением американца Эвана Кинга (рейтинг АТР - 188), выиграв со счетом 6:3, 4:6, 7:6(5), сообщает Большой теннис Украины.

Матч стартового круга в квалификации продолжался чуть более 2,5 часов (по ходу встречи также были паузы из-за дождя).

В финале отбора Сергей Стаховский сыграет с шестым сеяным Ричардасом Беранкисом из Литвы (рейтинг ATP - 103). Ранее теннисисты встречались на корте пять раз и только в одном поединке победу праздновал украинец.

Турнир в Майами (США) проходит с 19 марта по 1 апреля. Соревнования проходят на кортах с жестким покрытием хард.