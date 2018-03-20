Стаховский преодолел стартовый раунд квалификации теннисного "Miami Open".

12:03, 20 марта 2018
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Стаховский выиграл первый матч на турнире в Майами / btu.org.ua

Украинец, посеянный под 14-м номером, справился с сопротивлением американца Эвана Кинга (рейтинг АТР - 188), выиграв со счетом 6:3, 4:6, 7:6(5), сообщает Большой теннис Украины.

Матч стартового круга в квалификации продолжался чуть более 2,5 часов (по ходу встречи также были паузы из-за дождя).

В финале отбора Сергей Стаховский сыграет с шестым сеяным Ричардасом Беранкисом из Литвы (рейтинг ATP - 103). Ранее теннисисты встречались на корте пять раз и только в одном поединке победу праздновал украинец.

Турнир в Майами (США) проходит с 19 марта по 1 апреля. Соревнования проходят на кортах с жестким покрытием хард. 

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Теги: #теннис#Стаховский