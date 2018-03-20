Украинским паралимпийцам, прилетающим из Пхенчхана, устроят пышный прием в Борисполе (видео)

11:21, 20 марта 2018
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Сборная Украины завоевала 7 золотых медалей на Пааралимпиаде-2018, в том числе в лыжной смешанной эстафете / REUTERS

Об этом сообщает ТСН.

Самолет с украинскими спортсменами должен приземлиться в "Борисполе" в 13.00. В терминале F аэропорта готовятся устроить пышный прием атлетам. Болельщики, а также родственники украинских чемпионов и призеров рассказали журналистам, как готовятся встретить героев Игр.

Напомним, на XII зимних Паралимпийских играх, которые проходили в корейском Пхенчхане с 9-го по 18 марта, украинская команда завоевала 22 медали, среди которых 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. 

В официальном медальном зачете, где учитывается число золотых наград, Украина заняла шестое место, а по общему количеству медалей - четвертое. 

  

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Теги: #Паралимпиада-2018