Украинская биатлонистка Джима заявила о возможном завершении карьеры

Ведущая украинская биатлонистка объснила провал на решающем отрезке сезона.

Лидер женской команды Украины по биатлону 27-летняя Юлия Джима заявила о возможном завершении карьеры.

Об этом сообщает Xsport.

«Скорее всего, это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить. У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше.

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В конце сезона формы как таковой не было. После болезни тяжело за неделю набрать форму, это вообще нереально. Я бегала на таком же уровне, как и в начале сезона. Конечно, мне жалко, что в этом году выйти на пик формы у меня так и не получилось. Я так и не почувствовала этой легкости.

Но этому была причина – болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще нежданно пришла, да и не вовремя. Самый главный старт сезона для меня был провальным, потому что к тому времени я не смогла обрести нужные кондиции», – сказала Юлия Джима в интервью.

Отметим, что в этом сезоне Юлия Джима выиграла три личных медали на этапах Кубка мира, а сейчас занимает 10-е место в общем зачете этих соревнований. На Олимпиаде в Пхенчхане Джима, как и остальная команда, выступила неудачно.