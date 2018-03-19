Одна из самых красивых теннисисток мира Ана Иванович родила первенца
Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович и немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер стали родителями.
У пары родился сын.
"Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы чувствуем в наших сердцах", - написала Ана Иванович в Твиттере.
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"Мы так счастливы", - добавил Бастиан.
Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016 года в Венеции.
Супруги сейчас живут в США, где Швайнштайгер выступает за клуб MLS "Чикаго Файр".
В коллекции Бастиана "золото" и две "бронзы" чемпионатов мира со сборной Германии, а также "серебро" и две "бронзы" чемпионатов Европы. На клубном уровне он является восьмикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов-2012/13.
Иванович за свою теннисную карьеру завоевала 15 титулов на турнирах WTA, в том числе побеждала на Roland Garros.