Одна из самых красивых теннисисток мира Ана Иванович родила первенца

Супругом сербки является известный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер.

Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович и немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер стали родителями.

У пары родился сын.

"Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы чувствуем в наших сердцах", - написала Ана Иванович в Твиттере.

Читайте такжеСерена Уильямс отложила свое возвращение на корт после рождения дочери

"Мы так счастливы", - добавил Бастиан.

Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016 года в Венеции.

Супруги сейчас живут в США, где Швайнштайгер выступает за клуб MLS "Чикаго Файр".

В коллекции Бастиана "золото" и две "бронзы" чемпионатов мира со сборной Германии, а также "серебро" и две "бронзы" чемпионатов Европы. На клубном уровне он является восьмикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов-2012/13.

Иванович за свою теннисную карьеру завоевала 15 титулов на турнирах WTA, в том числе побеждала на Roland Garros.