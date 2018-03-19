Украинка Костюк поднялась на 32 позиции в рейтинге WTA, установив личный рекорд
15-летняя украинка Марта Костюк совершила значительный скачок в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации), установив личный рекорд.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Благодаря успешному выступлению на турнирах в Китае Марта Костюк поднялась на 32 позиции, сумев стать пятой ракеткой Украины и установить новый личный рекорд, вплотную подобравшись к топ-150 мирового рейтинга. Теперь Костюк находится на 153-м месте.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила в рейтинге 4-е место.
В первой десятке произошло только одно изменение - Елена Остапенко из Латвии поднялась на одну позицию, впервые в карьере сумев войти в топ-5.
Рейтинг WTA
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8290 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 7430
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5425
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 4971
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4905
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4452
9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3151
10 (10). Анжелик Кербер (Германия) – 3150
...41 (40) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...63 (62) Катерина Козлова (Украина) – 922
...73 (74) Катерина Бондаренко (Украина) – 828
...153 (185) Марта Костюк (Украина) – 385
...163 (163) Ангелина Калинина (Украина) – 362
...164 (164) Даяна Ястремская (Украина) – 359