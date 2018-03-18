Украинские каратисты везут три бронзы с турнира в Роттердаме

Отличились Анжелика Терлюга, Анита Серегина и Галина Мельник.

Украинки выиграли три бронзы на соревнованиях в Роттердаме / wkf.com.ua Украинки выиграли три бронзы на соревнованиях в Роттердаме / wkf.com.ua

16-18 марта в Роттердаме прошел третий турнир серии Karate 1 Premier League, которую проводит Всемирная федерация каратэ (WKF). Сборная Украины снова выступила результативно, завоевав три бронзовые награды – отличились Анжелика Терлюга, Анита Серегина и Галина Мельник. Еще трое наших бойцов остановились в шаге от награды, заняв пятые места, сообщает пресс-служба УФК.

В турнирах Премьер-лиги могут участвовать спортсмены, которые входят в топ-100 рейтинга WKF. Участие в них важно для получения рейтинговых очков, что имеет большое значение для попадания на Олимпиаду 2020 в Токио.

Украинские каратисты традиционно соревновались в Роттердаме в категории кумитэ (схватки), за исключением Анны Крещенко, единственной представительницы Украины в категории ката (комплекс упражнений).

В первые два соревновательные дня украинцы завоевали шесть бронзовых финалов – по три в пятницу и субботу. А в воскресенье наши спортсмены реализовали половину медальных шансов.

Одесситка Анжелика Терлюга, 1-й номер мирового рейтинга в весе -55 кг, уверенно добралась до полуфинала, одолев соперниц из Македонии (1:0), Польши (3:0) и Индонезии (8:0). Однако в полуфинале она минимально уступила турчанке Тубе Якан – 0:1. В бронзовом финале Анжелика с таким же счетом победила Ли Лірісман из Эстонии.

Анита Серегина из Чорноморьску, 2-й номер мирового рейтинга (-61 кг), начала турнир с побед над соперницами из Ирана (1:0) и Хорватии (3:0), но затем при равном счете 0:0 проиграла турчанке Мерве Чобан за хантеєм (судейским решением). В втішальних столкновениях Анита сперва одолела Джоан Орбон с США (2:0), а затем – Мадину Ательбаєву из Казахстана – 1:1 (благодаря первому набранному баллу).

Галина Мельник из Львова (-68 кг), которая с начала сезона слетела с 30-й позиции мирового рейтинга на 15-ю, получила свою вторую награду на взрослом татами. Начав с победы над соперницей из Тайпея (4:0), Галина затем с таким же счетом победила первый номер мирового рейтинга, чемпионка мира 2014 года Ализе Ажьє из Франции. Затем была победа над Мариной Ракович из Черногории (1:0) и поражение при равном счете 2:2 от Мирославы Копунової из Словакии. В утешительных схватках Мельник была сильнее Монику Стефановську из Македонии (3:0) и Мелиссу Братич из Канады (3:3).

В шаге от бронзы остановились еще трое украинских каратистов. Екатерина Кривая со Львова (-50 кг, 6-й номер рейтинга WKF) победила соперниц из Аргентины (0:0) и Сербии (4:0), но затем проиграла будущей чемпионке турнира Айяка Тадано из Японии – 0:2. В первой втішній схватке победила Екатерина Бахрінсо Бабаеву из Узбекистана – 1:0, но в бронзовом финале при равном счете 1:1 проиграла турчанке Серап Озчелик, лидеру мирового рейтинга.

Львовянин Стас Горуни (-75 кг, 2-й номер рейтинга WKF) начал с победы над традиционным соперником венгром Габором Харшпатакі – 4:2. Затем капитан сборной Украины победил бойцов из Австрии (5:4) и Турции (5:0) и добрался до полуфинала. Но там Стас уступил іранцеві Бахману Асгари – 0:5. В бронзовом финале украинец при равном счете 4:4 проиграл французу Логану Дакості.

Валерий Чеботарь из Черновцов, 4-й номер мирового рейтинга ( -84 кг) победил соперников из Нидерландов (3:1) и Словении (0:0). Затем Валерий проиграл будущему чемпиону – турку Угуру Акташу (3:6). В втішній схватке украинец нанес поражение белорусу Антону Исакову – 2:2. А в бронзовом финале уступил первому номеру рейтинга WKF японцу Рютаро Арага – 1:5.

Напомним, что с первого этапа Премьер-лиги в Париже украинцы привезли две бронзовые медали (Стас Горуни и Анжелика Терлюга),а со второго этапа в Дубае – одно серебро (Галина Мельник) и две бронзы (Стас Горуни и Валерий Чеботарь).

Следующий этап Премьер-лиги пройдет в Рабате (Марокко) 6-8 апреля.