В Пхенчхане состоялось закрытие Паралимпиады-2018 - лучшие моменты церемонии (фотогалерея)

Зимняя Паралимпиада-2018 стала рекордной по количеству участников.

В южнокорейском Пхенхчане подошла к концу церемония закрытия XII Паралимпийских игр-2018.

Нынешние зимние Паралимпийские игры стали рекордными как по количеству стран (49), так и по количеству спортсменов (570). За 11 дней было разыграно 80 комплектов медалей в 6 видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, сноуборде, горных лыжах, керлинге и хоккее.

Украину представляли 30 атлетов, которые завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Украинская сборная в итоге заняла шестое общекомандное место в медальном зачете. Четыре года назад в Сочи украинцы были четвертыми.

Победителями и призерами ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018 в составе сборной Украины стали:

Шишкова Оксана (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Казаков Виталий - 6 наград, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая.

Лукьяненко Виталий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Марчишак Иван - 2 золота.

Рептюх Игорь - 3 награды, в том числе 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая.

Уткин Юрий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Перехода Руслан - 2 награды: 1 золотая и 1 бронзовая.

Яровой Максим - 2 награды: 1 золото и 1 бронза.

Радь Тарас - 1 золото.

Ляшенко Людмила - 4 награды, в том числе 1 золотая и 3 бронзовые.

Казик Александр - дебютант, тотально незрячий спортсмен и спортсмен-лидер Кучерявый Сергей - 2 серебра.

Вовчинский Григорий - 1 серебро.

Ковалевский Анатолий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Мукшин Александр - 1 бронза.

Следующая Паралимпиада состоится в Пекине в 2022 году.