В Пхенчхане состоялось закрытие Паралимпиады-2018 - лучшие моменты церемонии (фотогалерея)
В южнокорейском Пхенхчане подошла к концу церемония закрытия XII Паралимпийских игр-2018.
Нынешние зимние Паралимпийские игры стали рекордными как по количеству стран (49), так и по количеству спортсменов (570). За 11 дней было разыграно 80 комплектов медалей в 6 видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, сноуборде, горных лыжах, керлинге и хоккее.
Украину представляли 30 атлетов, которые завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Украинская сборная в итоге заняла шестое общекомандное место в медальном зачете. Четыре года назад в Сочи украинцы были четвертыми.
Победителями и призерами ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018 в составе сборной Украины стали:
Шишкова Оксана (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Казаков Виталий - 6 наград, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая.
Лукьяненко Виталий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Марчишак Иван - 2 золота.
Рептюх Игорь - 3 награды, в том числе 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая.
Уткин Юрий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Перехода Руслан - 2 награды: 1 золотая и 1 бронзовая.
Яровой Максим - 2 награды: 1 золото и 1 бронза.
Радь Тарас - 1 золото.
Ляшенко Людмила - 4 награды, в том числе 1 золотая и 3 бронзовые.
Казик Александр - дебютант, тотально незрячий спортсмен и спортсмен-лидер Кучерявый Сергей - 2 серебра.
Вовчинский Григорий - 1 серебро.
Ковалевский Анатолий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Мукшин Александр - 1 бронза.
Следующая Паралимпиада состоится в Пекине в 2022 году.