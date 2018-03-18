Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады

У нашей команды 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Сборная Украины заняла шестое место в общем командном зачете на XII зимних Паралимпийских играх, которые сегодня, 18 марта, завершаются в Пхенчхане (Корея).

Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. В таблице медалей, где главный показатель - количество золотых наград, первое место - у сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), у команды независимых паралимпийских атлетов из России 24 награды (8, 10, 6), у Канады 28 (8, 4, 16), у Франции - 20 (7, 8, 5) и у Германии - 19 (7, 8, 4). Всего в Пхенчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.

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При этом, отметим, что по общему количеству медалей украинцы - четвертые.

Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде в Сочи сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград - 25 медалей (5 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых).

Самой удачной до этого времени была Паралимпиада 2006 года в Турине, когда украинцы стали вторыми по количеству всех медалей и третьими - по количеству золотых наград.

Следующие XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4-го по 13 марта 2022 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская сборная завоевала седьмое золото Паралимпиады.