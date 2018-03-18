Сборная Украины завершила Паралимпиаду с седьмой золотой медалью

Чемпионами Игр стали украинцы в смешанной эстафете по биатлону.

Паралимпийская сборная Украины в завершение своего участия в зимних Играх в корейском Пхенчхане завоевала седьмую золотую медаль.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В смешанной эстафете по биатлону 4 по 2,5 километра чемпионами Паралимпиады стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Они преодолели дистанцию за 24 минут 31,9 секунды.

«Серебро» на счету сборной Канады, которая отстала на 50 секунд, а бронзовым призером стал квартет из Германии.

Таким образом, украинцы в Пхенчхане завоевали 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых - и стали шестыми в командном зачете – вслед за паралимпийцами США, Россией, сборными Канады, Франции и Германии.

Все соревнования на XII зимних Паралимпийских играх завершились, впереди только церемония закрытия.