Украинские биатлонисты провалили гонку преследования этапа Кубка мира

Прима и Пидручный оказались вне Топ-20

В Холменколлене завершилась мужская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный не смогли показать высокие результаты.

Прима финишировал на 26-м сете, Пидручный - на 38-м, сообщает официальный сайт соревнований.

Прима стартовал по итогам спринтерской гонки под 33-м номером, показал неплохую стрельбу и скорость прохождения дистанции и финишировал на несколько позиций выше - 1 промах и отставание от победителя гонки по скорости в 2 минуты 05,4 секунды.

Читайте такжеВ спринте этапа Кубка мира по биатлону в Хомленколлене Пидручный стал лучшим среди украинцев - 21-мПидручный стартовал 21-м и, напротив, допустил 4 промаха на огневых рубежах и существенно сошел вниз по турнирной таблице - 2 минуты 48 секунд ровно отставания.

Гонку выиграл француз Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 31 минуту, 31,6 секунды (2 промаха), опередивший на финише Лукаса Хофера из Италии - 1 промах и 18,1 секунды отсавания. Третий - норвежец Йоханес Бё - 4 промаха и 32,5 секунды отставания.

Этап КМ в Норвегии завершится воскресными женской гонкой преследования и мужской эстафетой.