Женская сборная Украины провалила эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

14:51, 17 марта 2018
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Джима (справа) / REUTERS

Команда заняла итоговое 8-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наа команда в составе Анастасия Меркушина, сестры Валентина и Вита Семеренко и Юлия Джима обошлась без штрафных кругов в гонке, использовала 11 дополнительных патронов и по скорости отстала от команды-победительницы на 2 минуты 36,1 секунды. 

Читайте такжеУкраинка Джима попала в тройку призеров спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлонуПобедителем гонки стала команда Франции, которая преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 58,3 секунды (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов), второе место на счету сборной Германии - 14,4 секунды отставания (0+7), третье место - у сборной Италии (+33,2, 0+8).

Этап Кубка мира в Норвегии завершится мужской и женской гонками преследования и мужской эстафетой. 

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Теги: #сборная Украины#Кубок мира 2017/18 биатлон#Юлия Джима