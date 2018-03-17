Женская сборная Украины провалила эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Команда заняла итоговое 8-е место в гонке

В Холменколлене (Норвегия) завершилась женская эстафетная гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины вновь оказалась вдалеке от тройки призеров.

Команда заняла итоговое 8-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наа команда в составе Анастасия Меркушина, сестры Валентина и Вита Семеренко и Юлия Джима обошлась без штрафных кругов в гонке, использовала 11 дополнительных патронов и по скорости отстала от команды-победительницы на 2 минуты 36,1 секунды.

Читайте такжеУкраинка Джима попала в тройку призеров спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлонуПобедителем гонки стала команда Франции, которая преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 58,3 секунды (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов), второе место на счету сборной Германии - 14,4 секунды отставания (0+7), третье место - у сборной Италии (+33,2, 0+8).

Этап Кубка мира в Норвегии завершится мужской и женской гонками преследования и мужской эстафетой.