Украинская теннисистка Костюк не смогла выйти во второй финал подряд за две недели

11:14, 17 марта 2018
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Марта Костюк / btu.org.ua

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.

После невероятного кэмбэка накануне, когда Костюк вернулась в игру с 1:6, 2:5 в пользу соперницы, на сей раз ничего подобного сделать не удалось. Украинка вчистую проиграла первую партию - 2:6, и также вчистую - вторую. Матч продолжался всего 51 минуту.

Таким образом, наша спортсменка не сумела выйти во второй подряд финал теннисного турнира. Неделей ранее она дошла до финала соревнований в другом китайском городе Чжухае.

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Теги: #теннис#Марта Костюк