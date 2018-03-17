Украинская теннисистка Костюк не смогла выйти во второй финал подряд за две недели

Наша спортсменка в полуфинале проиграла россиянке Калинской.

В Шенчьжене (Китай) завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии ITF, где 15-летняя украинка Марта Костюк уступила Анне Калинской из России.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.

После невероятного кэмбэка накануне, когда Костюк вернулась в игру с 1:6, 2:5 в пользу соперницы, на сей раз ничего подобного сделать не удалось. Украинка вчистую проиграла первую партию - 2:6, и также вчистую - вторую. Матч продолжался всего 51 минуту.

Таким образом, наша спортсменка не сумела выйти во второй подряд финал теннисного турнира. Неделей ранее она дошла до финала соревнований в другом китайском городе Чжухае.