Украинская теннисистка Костюк не смогла выйти во второй финал подряд за две недели
11:14, 17 марта 2018Другое
91
Наша спортсменка в полуфинале проиграла россиянке Калинской.
Марта Костюк проиграла россиянке в полуфинале турнира в Китае / btu.org.ua
В Шенчьжене (Китай) завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии ITF, где 15-летняя украинка Марта Костюк уступила Анне Калинской из России.
Матч завершился со счетом 2:6, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.
После невероятного кэмбэка накануне, когда Костюк вернулась в игру с 1:6, 2:5 в пользу соперницы, на сей раз ничего подобного сделать не удалось. Украинка вчистую проиграла первую партию - 2:6, и также вчистую - вторую. Матч продолжался всего 51 минуту.
Таким образом, наша спортсменка не сумела выйти во второй подряд финал теннисного турнира. Неделей ранее она дошла до финала соревнований в другом китайском городе Чжухае.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter