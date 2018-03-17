Украинцы завоевали серебро и бронзу в лыжных гонках в предпоследний день Паралимпиады

Наша сборная опустилась с 4-го на 5-е место в общекомандном зачете.

В субботу в Пхенчхане было разыграно 6 комплектов медалей в лыжном спорте, где в двух гонках украинские паралимпийцы завоевали медали.

На счету нашей команды одна серебряная и одна бронзовая награды, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужскй гонке "сидячих" на 10 км. Григорий Вовчинский завоевал серебро, пропустив вперед Йошихиро Нитту из Японии. Бронзовую медаль завоевал Марк Арендз из Канады.

А в гонке на 7,5 км. среди "сидячих" Максим Яровой замкнул тройку призеров, завоевав бронзу. Его опередили Син Е Хюн из Южной Кореи и Даниэль Кноссен из США.

Таким образом, на счету нашей команды теперь 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград - 21 медаль. Паралимпийская сборная Украины опустилась на 5-е место в общекомандном зачете, пропустив вперед команду Канады, которая завоевала сегодня 2 золотые медали.

Нашу сборную оперержают в медальном зачете команды США (12-5-8), России (8-10-6), Канады (8-1-15) и Германии (6-8-2).

Паралимпиада-2018 завершится в Пхенчхане в воскресентье, 18 февраля.