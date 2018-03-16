Украинцы Долгов и Горшковозов завоевали бронзу этапа Мировой серии по прыжкам в воду
17:21, 16 марта 2018Другое
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Соревнования второго этпа серии проходят в японском Фуджи.
Украинские прыгуны в воду завоевали медаль этапа Мировой серии в Японии / fina.org
В Фуджи (Япония) проходят соревнования второго этапа Мировой серии по прыжкам в воду, где украинцы Макисм Долгов и Александр Горшковозов завоевали бронзу.
Спортсмены выиграли медаль в синхронных прыжках с 10-метровой платформы, сообщает официальный сайт соревнований.
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Долгов и Горшковозов за свои прыжки получили от судей сумму баллов 410,46 балла.
Наши спортсмены проиграли только дуэтам Чен Айшен / Янь Хао (Китай) – 449,91 балла и Александр Бондарь / Виктор Минибаев (Россия) – 418,02
Этап в Фуджи продлится до субботы, 17 марта.
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