Украинцы Долгов и Горшковозов завоевали бронзу этапа Мировой серии по прыжкам в воду

Соревнования второго этпа серии проходят в японском Фуджи.

В Фуджи (Япония) проходят соревнования второго этапа Мировой серии по прыжкам в воду, где украинцы Макисм Долгов и Александр Горшковозов завоевали бронзу.

Спортсмены выиграли медаль в синхронных прыжках с 10-метровой платформы, сообщает официальный сайт соревнований.

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Долгов и Горшковозов за свои прыжки получили от судей сумму баллов 410,46 балла.

Наши спортсмены проиграли только дуэтам Чен Айшен / Янь Хао (Китай) – 449,91 балла и Александр Бондарь / Виктор Минибаев (Россия) – 418,02

Этап в Фуджи продлится до субботы, 17 марта.