Украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в китайском Шенчжене

Наша спортсменка обыграла в 1/4 финала Луксику Кумхум из Таиланда.

В ночь на пятницу в Шенчжене (Китай) состоялись четвертьфинальные матчи теннисного турнира ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов WU Xiaomin, где 15-летняя украинка Марта Костюк обыграла Луксику Кумхум из Таиланда.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:6, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте также15-летняя украинка Костюк успешно стартовала на турнире в китайском ШэньчжэнеУкраинка разгромно проиграла первый сет, а во втором уступала со счетом 2:5 и была в шаге от завершения турнира. Но, неожиданно, она сумела полностью перевернуть игру, дошла до тай-брейка, который выиграла со счетом 7:6 (4) , а в третьей решающей партии обыграла соперницу со счетом 6:2.

Матч продлился 2 часа и 3 минуты.

В полуфинале соревнований украинка будет противостоять Анне Калинской из России.