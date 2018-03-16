Украинец Лукьяненко завоевал второе золото Паралимпиады в Пхенчхане (видео)

Всего на счету команды в очередной день турнира золото и два серебра.

В Пхенчхане завершился розыгрыш медалей Паралимпиады в мужской гонке на 15 км. в биатлоне, где у спортсменов с нарушениями зрения украинцы завоевали золото и серебро.

Двукратным чемпионом Паралимпиады в Пхенчхане стал Виталий Лукьяненко, сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсмен допустил лишь один промах на огневом рубеже и финишировал с результатом 45 минут 12,9 секунды.

При этом, на финише гонки непосредственную конкуренцию Лукьяненко составил еще один украинец Александр Казик, у которого серебряная медаль. Всего же семь спортсменов сборной Украины заняли места в Топ-11 (два 4-х места, 6-е, 8-е и 11-е).

Ранее сегодня украинкка Оксана Шишкова заняла 2-е место и завоевала серебряную медаль в аналогичной гонке на 12,5 км. у женщин, проиграв только Михалине Лысовой из России.

Таким образом, после 10 соревновательных дней из 12 на счету сборной Украины 19 наград (по 6 золотых и серебряных и 7 бронзовых) и 4-е место в общекомандном зачете.

Наша команда уступает сборным США (11-12-7), России (8-8-4) и Германии (6-7-2).

Паралимпиада-2018 в Пхенчане завершится в воскресенье, 18 марта.