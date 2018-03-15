Украинские спортсмены без турниров в России: «хорошо» и «плохо»

Во вторник днем информационное пространство взорвала новость о том, что сборная Украины по биатлону в полном составе пропустит заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2017/18, который состоится в российской Тюмени. Вечером того же дня российские СМИ со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака сообщили о полном отказе спортсменов Украины от участия в соревнованиях в России, а в среду, ближе к вечеру, уже сам Министр молодежи и спорта Украины опубликовал на своей странице в социальной сети копию Указа про запрет украинским спортсменам на выступления в турнирах в России, который подписал чуть ранее.

Мотивация – невозможность обеспечить безопасность нашим спортсменам на территории РФ, страны-агрессора которая оккупировала Крым и ведет боевые действия на территории Донбасса. В случае же с биатлоном, еще и дополнительная мотивация: поддержать ряд других команд, которые не приедут на соревнования в России из-за череды допинговых скандалов вокруг спортсменов РФ и целой системы поддержки допинга на государственном уровне.

У этого вопроса есть своя предыстория. Ранее Минмолодьспорт выпустил Указ, согласно которому участие в коммерческих турнирах в России и проведение учебно-тренировочных сборов было запрещено. В то же время, участие в официальных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы, разнообразных Гран-при, этапах Кубка мира и любом другом рейтинговом официальном соревновании допускалось и приветствовалось. Ведь всё это это были – очки и медали в копилку сборной Украины.

Тогда пострадала, в частности, женская сборная по биатлону. Единственная, как тогда казалось, надежда на медаль будущей Олимпиады-2019 в Пхенчхане, регулярно ездила в Россию, чтобы потренироваться на снегу, в «боевых условиях». Во многом, тренировки в Тюмени, Ханты-Мансийске и Югре обуславливались и чисто-техническими аспектами. Нашим спортсменам необходимо было уложиться в лимит 90 дней в полгода, отводимый обладателям Шенгенской мультивизы, чтобы посетить все этапы Кубка мира, который проходит с ноября по март. В итоге, вопрос с получением дополнительных дней пребывания в Шенгенской зоне был решен на дипломатическом уровне. И команда смогла спокойно обходиться без тренировочных сборов в РФ.

А вот, например, наши теннисисты продолжали посещать теннисный Кубок Кремля, Санкт-Петербург Оупэн и другие соревнования. Несмотря ни на какие запреты.

Кстати, в этом смысле и нынешний Указ также не является «окончательным вердиктом». В беседе со СМИ на следующий день после подписания Указа Игорь Жданов отметил: «Мы не можем федерациям, как общественным организациям, что-то запретить. Мы их просим прислушаться к нашему мнению. Плюс, мы не будет от имени государства финансировать такие поездки». Вместе с тем, Минмолодьспорт берет на себя значительную часть трат федераций и спортсменов на самые разнообразные турниры. В случае с Россией теперь только сам спортсмен может за свой счет поехать на соревнования. Министерство такие поездки признавать не будет.

На вопрос о главном старте четырехлетия в студенческом спорте – зимней Универсиаде-2019 в Красноярске – Жданов ответил категорично: «Спортсменов от Украины там точно не будет». А говоря о чемпионате мира по боксу-2019, который пройдет в Сочи и будет лицензионным к Олимпиаде-2020 в Токио, заметил: «Я знаю эту проблему и, безусловно, мы ее будем решать отдельно. Это болезненная тема, здесь должен быть индивидуальный подход. Без лицензий на Олимпиаду наши спортсмены остаться не должны».

Впрочем, это – далеко идущие планы. В ближайшей же перспективе этап Кубка мира по биатлону и чемпионат Европы по вольной борьбе в Каспийске, который пройдет с 30 апреля по 6 мая.

Сразу обозначим, что для отечественных биатлонистов непопадание на этап КМ практически не будет иметь никакого турнирного значения. Команда идет на 3-м месте в Кубке Наций и уже обеспечила себе максимальную квоту участников на следующий сезон.

Кстати, биатлонисты и наши прославленные биатлонистки категорически отказываются комментировать эту ситуацию «под диктофон», под предлогом, что «спорт вне политики», а в приватных беседах неизменно подчеркивают свои дружеские отношения с представителями команд РФ и Беларуси, в духе «мы все единая семья».

А вот с борцами ситуация несколько иная. Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, олимпийский чемпион и бывший член Партии Регионов Эльбрус Тедеев в одном из интервью достаточно эмоционально заявил: "Это такая извращенная политика – кто наперегонки, быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований. Нынешние украинские политики все делают наоборот – более уродливых решений я пока в жизни не видел. И такие решения спускаются сверху – от литовцев, американцев, которых нам навязали и которые занимают руководящие кресла в высоких кабинетах", - погрузился в конспирологические теории Тедеев.

Уже немного остыв от эмоций, в беседе с корреспондентом УНИАН на следующий день Тедеев отметил: «Не могу понять… Никак не могу понять логику тех, кто принимал это решение. Мы же едем отстаивать честь Украины! Разве что-то плохое будет в том, что мы завоюем медали для Украины. К тому же на российской земле. А сколько денег было потрачено на подготовку команды, каждого отдельного спортсмена к ЧЕ! Заметьте. государственных денег… И теперь это все коту под хвост!».

Тут следует отметить, что, с одной стороны, ЧЕ-2017 не является критичным с точки зрения отбора на Олимпийские игры-2020, но, с другой, на турнире в Каспийске мы с полным на то основанием могли претендовать далеко не на один подиум с украинцем во главе – и не только флагом на церемонии награждения, но и гимном, звучащим под сводами Дворца спорта в российском городе.

В общем же, в ближайшее время в России пройдет до двух десятков различных соревнований – от рядовых Гран-при, этапов Кубка мира и Кубка Европы по разным видам спорта до чемпионатов мира и Европы.

Если же смотреть в далекой перспективе, то необходимость в поездках в Россию вскоре отпадет сама собой. И это «громкое» решение Минмолодьспорта можно было бы и не принимать. А если и принимать – то гораздо раньше, чтобы продемонстрировать реальную позицию и политическую волю. Ведь после череды «допинговых» скандалов в мировом спорте с участием России, когда WADA (Всемирная антидопинговая организация) так и не добилась от России признания собственных ошибках и покаяния за существование программы государственной поддержки допинга в РФ, было принято решение об исключении России и списка стран, которые могут подавать заявки на проведение официальных международных соревнований (решение не имеет обратной силы, потому все соревнования в РФ, проведение которых уже было запланировано международными федерациями, пройдут в обозначенные сроки и в тех местах, где было оговорено изначально). Тогда бойкот российских соревнований выглядел бы уместней.

Или – еще раньше, после аннексии Крыма или катастрофы MH-17. Или после незаконных арестов Сенцова и Кольченко.

Бойкот соревнований в России – тема острая и далеко не однозначная в восприятии любого – от чиновника высшего ранга до рядового болельщика. Да, ездить в РФ в текущих условиях как минимум непатриотично. Но запрещать кому-то выступать в России именно сейчас, спустя четыре года после начала войны, и с учетом того, что вскоре спортсменам уже не будет вообще никакой нужды ездить в эту страну – похоже на дешевый популизм или несвоевременный пиар.