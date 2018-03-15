Украинка Джима попала в тройку призеров спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлону

Наша спортсменка ни разу не промахнулась на огневых рубежах.

В норвежском Холменколлене начался предпоследний в нынешнем сезоне этап КМ по биатлону, где в женской спринтерской гонке тройку призеров замкнула Юлия Джима.

Украинка ни разу не промахнулась на огневых рубежах, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка уступала соперницам только по скорости.

Так, Анастасия Кузьмина из Словакии с 1 промахом и штрафным кругом в пассиве преодолела дистанцию за 21 минут 31,8 секунды и опередила украинку на 29,2 секунды. У Дарьи Домрачевой из Беларуси 0 промахов и 9,9 секунды отставания от победительницы.

Остальные украинки провалили гонку. Анастасия Меркушина заняла 54-е место, сестры Валя и Вита Семеренко - 58-59 места, Ирина Варвинец - 72-е.

Далее в программе этапа КМ в Норвегии мужской спринт, кторый состоится позже в четверг, две эстафеты - в субботу, и два масс-старта - воскресенье.

Для сборной Украины этап КМ в Холменколлене последний в сазоне, так как на соревнования в Тюмень (Россия) команда не поедет.