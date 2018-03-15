Украинка Джима попала в тройку призеров спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлону

14:07, 15 марта 2018
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Юлия Джима / НОК Украины

Украинка ни разу не промахнулась на огневых рубежах, сообщает официальный сайт соревнований

Наша спортсменка уступала соперницам только по скорости.

Так, Анастасия Кузьмина из Словакии с 1 промахом и штрафным кругом в пассиве преодолела дистанцию за 21 минут 31,8 секунды и опередила украинку на 29,2 секунды. У Дарьи Домрачевой из Беларуси 0 промахов и 9,9 секунды отставания от победительницы.

Остальные украинки провалили гонку. Анастасия Меркушина заняла 54-е место, сестры Валя и Вита Семеренко - 58-59 места, Ирина Варвинец - 72-е.

Далее в программе этапа КМ в Норвегии мужской спринт, кторый состоится позже в четверг, две эстафеты - в субботу, и два масс-старта - воскресенье. 

Для сборной Украины этап КМ в Холменколлене последний в сазоне, так как на соревнования в Тюмень (Россия) команда не поедет.

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Теги: #Кубок мира 2017/18 биатлон#Юлия Джима медали