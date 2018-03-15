Украинский теннисист Стаховский выбыл из борьбы в первом же круге "челленджера" в США

На спортсмен проиграл американцу Джонсону.

В Иривинге (США) в ночь на четверг состоялся матч 1-го раунда теннисного турнира "Irving Tennis Classic" серии ATP Challenger Tour (призовй фонд $150,000), в котором Сергей Стаховский (Украина) проиграл местному теннисисту Стиву Джонсону.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:7(7), 4:6, сообщает Большой тенис Украины.

В первом сете украинцу удалось отыграться с 2-5, выиграв пять геймов подряд. Во второй партии уже Стаховский упустил свое преимущество (4-1) и не воспользовался матчболом на тайбрейке (на подаче соперника). В решающем сете Сергей уступал 1:3, смог сравнять счет, но далее до конца встречи сумел выиграть только один гейм.

В парном разряде украинец в дуэте с венгром Мартоном Фучовичем также проиграл свой стартовый поединок.