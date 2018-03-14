Украинским спортсменам официально запретили выступать на турнирах в России

По словам министра спорта Жданова, соревнования в России, с учётом внутренней и внешней политики РФ, являются опасными для украинских спортсменов.

Министерство молодежи и спорта Украины официально запретило участвовать национальным сборным командам в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации. Об этом сообщил глава министерства Игорь Жданов.

«Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ. Хочу добавить, что соревнования в России, с учётом внутренней и внешней политики этой страны, являются опасными для наших спортсменов", - написал Жданов на своей странице в «Фейсбуке».

Как вчера сообщал УНИАН, сборная Украины по биатлону приняла решение бойкотировать этап Кубка мира в России после вмешательства министра спорта Игоря Жданова. Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина будет бойкотировать все соревнования, проводимые в России.