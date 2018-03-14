Украинка Костюк пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в китайском Шэньчжене

Во втором раунде она обыграла китаянку Сюнь Фанъин.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг соревнований в китайском Шэньчжене. В поединке второго раунда соревнований 15-летняя Костюк в трех сетах одолела 23-летнюю китаянку Сюнь Фанъин.

Счет матча – 6:2, 1:6, 6:4, сообщает официальній сайт турнира.

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В стартовом сете Костюк удалось трижды взять подачу соперницы, отдав лишь один гейм на своей подаче. Но уже второй сет складывался явно не в пользу украинки. Не пошел на пользу и перерыв из-за дождя. В результате Костюк уступила вторую партию китаянке.

В середине решающего сета Сюнь сделала шестой брейк в матче и имела все шансы на победу, ведя в счете 3:1. Марта сравняла счет, однако китаянка вновь вышла вперед, но следующие три гейма остались за представительницей Украины.

Марта Костюк (Украина) - Сюнь Фанъин (Китай) - 6:2, 1:6, 6:4

В следующем раунде турнира Марта Костюк сыграет с 24-летней Луксикой Кумкхум из Таиланда, сеяной на турнире под вторым номером.