Экс-"регионал" Тедеев: на чемпионат Европы по борьбе в Россию не поедем, какой-то Джон за нас это решил

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев прокомментировал решение спортивного руководства не выступать на международных соревнованиях в России.

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, олимпийский чемпион и экс-народный депутат от Партии регионов Эльбрус Тедеев заявил, что сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске (Россия) с 20-го по 26 марта.

Об этом Тедеев рассказал в интервью российскому изданию "Советский спорт".

"Это такая извращенная политика – кто наперегонки, быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований. Нынешние украинские политики все делают наоборот – более уродливых решений я пока в жизни не видел. И такие решения спускаются сверху – от литовцев, американцев, которых нам навязали и которые занимают руководящие кресла в высоких кабинетах", - заявил Тедеев.

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"На чемпионат Европы в Каспийск не поедем, какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины - это что, непатриотично?

Ребята годами готовились, зализывали травмы, хотели взять реванш за предыдущие поражения, но это тоже никого не интересует. И принимает такое решение какой-то Вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках. Абсолютно политическое решение, а наше министерство вынужденно подчиняться. Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами", - заявил Тедеев.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону не поедет в Тюмень на этап Кубка мира. Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина будет бойкотировать все соревнования, проводимые в России.