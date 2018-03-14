Украина завоевала седьмую бронзовую медаль на Паралимпийских играх (видео)

10:42, 14 марта 2018
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Оксана Шишкова - чемпионка Паралимпиады-2018 / REUTERS

Украинская спортсменка преодолела дистанцию 1,5 километра за 4 минуты 45,6 секунды, отстав от лидера на 15,7 секунды. Это уже четвертая медаль Шишковой на этих соревнованиях.

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Паралимпийской чемпионкой стала Светлана Сахненко из Белоруссии. На втором месте спортсменка под нейтральным флагом Михайлина Лысова.

За 5 дней соревнований Украина завоевала 16 наград, из которых 5 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых. В командном зачете Украина пока остается на третьей строчке.

Как сообщал УНИАН, вчера украинская сборная завоевала сразу шесть наград, две из которых - золотые.

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Теги: #Паралимпиада-2018