Украина отказалась от участия во всех международных турнирах в России

20:38, 13 марта 2018
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REUTERS

Ранее ФБУ объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который также пропустят США, Канада и Чехия, сообщает Спорт-Экспресс.

Читайте такжеСборная Украины по биатлону отказалась от участия в российском этапе Кубка мира– Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень, – сказал Брынзак. – Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России.

- Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится, - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону не примет участие в Кубке мира по биатлону в Тюмени.

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Теги: #Украина соревнования в России