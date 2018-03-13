Олимпийский чемпион Абраменко и тренер Аблаев получили награды НОК лучшего спортсмена и тренера месяца (фоторепортаж)

Спортсмена и его наставника признали лучшими по итогам олимпийского февраля.

В Олимпийском доме в Киеве состоялась церемония награждения лучшего спортсмена и лучшего тренера февраля 2018-го года, которым экспертной Комиссией НОК был признан олимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев.

«Сегодня мы чествуем героя украинского спорта! В далеком Пхенчхане на ХХІІІ зимних Олимпийских играх Александр написал новую страницу истории. Он не только завоевал первое олимпийское «золото» в фристайле, но и стал первым Олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской команды Независимой Украины», - именно с этих слов начал поздравление лауреатов спортивного февраля в Олимпийском доме президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Глава НОК подчеркнул, что сложно передать эмоции, которые переполняли, когда в олимпийском Пхенчхане он вместе с нашей командой болел на трибунах за Александра. «Признаюсь, еще утром накануне старта было ощущение, что может быть медаль», - добавил Сергей Бубка, отметив настоящий спортивный характер и высокий профессионализм нашего спортсмена, который смог после тяжелейшей травмы не только восстановиться, но и достичь такого свершения.

«Любой успех в жизни человека невозможен без поддержки и веры близких людей. Уверен, что без такого человека как Энвер, Саше было бы очень трудно достичь олимпийского триумфа. Энвер никогда не переставал верить в Сашу, а самое главное – и после полученной травмы колена», - сказал президент НОК, приветствуя лучшего тренера месяца Энвера Аблаева.

«Это действительно уникальный тандем спортсмена и тренера, за которым очень приятно наблюдать и поддерживать. Энвер – в прошлом сам спортсмен, как никто понимает, что нужно спортсмену для достижения высоких результатов», - добавил Сергей Бубка.

Он выразил слова благодарности коллективу и руководству Федерации лыжного спорта Украины во главе с Игорем Митюковым, а также поблагодарил за содействие в подготовке Олимпийского чемпиона Вооруженным Силам Украины и лично Министру обороны Украины Степану Полтораку, а также всей команде ВСУ.

Читайте такжеОлимпийский чемпион Абраменко стал лучшим спортсменом Украины в февралеОт имени Олимпийской семьи Украины за поддержку украинского спорта и вклад в олимпийскую победу Александра Абраменко Сергей Бубка вручил благодарность компании Columbia - руководителю отдела оптовых продаж официального представителя Columbia в Украине ООО «Спортмастер-Украина» Олегу Гумінському. Он также поблагодарил за весомую поддержку и большой вклад в успех спортсмена УАП ООО «Фишер-Мукачево». Именно в соревновательной форме ведущего производителя Columbia и на лыжах «Фишер» в олимпийском Пхенчхане выступал Александр Абраменко.

Во время сегодняшнего мероприятия состоялось еще одно приятное событие для Александра и его наставника Энвера Аблаева. Бизнесмен и меценат Павел Фукс, который в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пообещал денежные призы медалистам соревнований и их тренеров, вручил сертификаты размером по 50 тысяч долларов Олимпийскому чемпиону и его наставнику.

«Я сам был спортсменом и прекрасно знаю, как важна любая поддержка. Пообщавшись с нашими лауреатами еще раз убедился, каким непростым был путь к этой блестящей победы», - сказал Павел Фукс.

«Убежден, что бизнес должен поддерживать спорт и из подобных замечательных инициатив наши меценаты, бизнесмены должны брать пример», - добавил Сергей Бубка.

Добавим, что Александр во второй раз получает звание лучшего спортсмена месяца. Он был удостоен этого звания два года назад в феврале-2016 благодаря получению трех медалей на этапах Кубка мира и малого Хрустального глобуса в лыжной акробатике.