15 марта в Киеве стартует международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной-2018"

Соревнования пройдут во Дворце спорта.

В четверг, 15 марта, в Киеве стартует традиционный, 23-й по счету международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной-2018".

Соревнования будут проходить до понедельника, 19 марта, в столичном Дворце спорта, сообщили на пресс-конференции в УНИАН организаторы мероприятия.

Как заявила первый вице-президент Украинской федерации гимнастики и главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина, "на нынешние соревнования прибудут сильнейшие спортсмены из 30 стран мира. Лидеры своих национальных сборных будут участвовать в Гран-при. Также пройдут соревнования среди юниорок, сеньорок, турнир среди команд в групповых упражнениях. Как всегда, на нашем турнире будут яркие и красочные церемонии открытия и закрытия, масса сюрпризов для зрителей".

"Особым гостем турнира в этом году будет президент Международной федерации гимнастики, член Международного олимпийского комитета Моринари Ватанабе, ведущие мировые функционеры по художественной гимнастике", - добавила Дерюгина.

В свою очередь, ее дочь Ирина Блохина, являющаяся тренером-постановщиком номеров групповой команды, сообщила: "Нынешний турнир откроет киевским зрителям нашу новую звездочку - Владу Никольченко, которая уже успела выиграть два международных турнира в своем возрасте. Что касается групповых выступлений, то мы подготовили новую программу для сборной Украины. Надеемся, киевской публике понравится выступление и она традиционно хорошо примет команду. Также будут показательные выступления, где выступят многие звезды-чемпионки прошлых лет".

Читайте такжеВ Киеве состоится ежегодный международный турнир по художественной гимнастике «Кубок Дерюгиной 2018»При этом Дерюгина акцентировала внимание на сложностях с организацией турнира в этом году. "Вчера мы целый день не могли попасть во Дворец спорта, нас просто не пускали из-за отсутствия документов, к оформлению которых федерация не имеет отношения. Сегодня, к счастью, нас пустили. Успеем ли мы оформить декорации в зале, постелить ковер… - вопрос, на который у меня сейчас нет ответа. С каждым годом организация турнира становится все более и более экстремальной. Кроме того, средства от государства мы получим только по факту проведения турнира. Таким образом, мы остаемся наедине с проблемой размещения в гостиницах и питания участников и гостей соревнования. Такое впечатление, что спортом в нашей стране не просто никто не интересуется, а целенаправленно мешают проводить соревнования. При этом в нашей стране проводятся буквально 3-4 ежегодных международных турнира, и наше государство так к ним относится. Я не знаю, как проводили свой международный турнир борцы, как будет проводить после нас свой турнир по спортивной гимнастике Стела Захарова. Но тот опыт в организации и проведении турнира, который в этом году получили мы, это тихий ужас. А ведь в 2020-м Киеву предстоит проводить еще и чемпионат Европы. Кстати, за проведение этого турнира мы еще в прошлом году должны были перевести взнос в международную федерацию. Как вы понимаете, денег там еще никто не видел. А дедлайн был 1 декабря", - заявила Дерюгина.

Турнир "Кубок Дерюгиной" является одним из самых престижных в художественной гимнастике и входит в серию Гран-при. В свое время на киевских соревнованиях начинали путь в большой спорт Екатерина Серебрянская, Тамара Ерофеева, Анна Ризатдинова и другие спортсменки.