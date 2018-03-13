Сборная Украины по биатлону отказалась от участия в российском этапе Кубка мира

Такое решение принято на встрече министра спорта Жданова и президента федерации биатлона Брынзака.

Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в российской Тюмени.

Таковы результаты встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

"Было принято совместное решение - сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", – написал министр в Facebook.

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По его словам, "государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения".

"Речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", – объясняет Жданов.

Как сообщал УНИАН, сначала сборная Украины собиралась ехать в Тюмень, но сегодня министр спорта Игорь Жданов выразил свою позицию относительно бойкота соревнований на территории России.