15-летняя украинка Костюк успешно стартовала на турнире в китайском Шэньчжэне
12:42, 13 марта 2018Другое
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Украинская теннисистка обыграла соперницу из Сербии Ивану Йорович.
Марта Костюк / btu.org.ua
15-летняя украинка Марта Костюк успешно начала выступления на турнире ITF Womens Circuit в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 60 тысяч долларов.
В первом раунде она обыграла Ивану Йорович из Сербии.
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Матч продолжался 2 часа и 18 минут, в течение этого времени украинка допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 16. На счету ее соперницы 3 эйса при 6 ошибках на подаче, 7 выигранных брейк-поинтов из 17.
Марта Костюк (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 0:6, 7:5, 6:4
В следующем круге нашей спортсменке будет противостоять китаянка Фан Йин Сун. Поединок состоится 14 марта.
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