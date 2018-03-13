15-летняя украинка Костюк успешно стартовала на турнире в китайском Шэньчжэне

12:42, 13 марта 2018
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Марта Костюк / btu.org.ua

В первом раунде она обыграла Ивану Йорович из Сербии.

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Матч продолжался 2 часа и 18 минут, в течение этого времени украинка допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 16. На счету ее соперницы 3 эйса при 6 ошибках на подаче, 7 выигранных брейк-поинтов из 17.

Марта Костюк (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 0:6, 7:5, 6:4

В следующем круге нашей спортсменке будет противостоять китаянка Фан Йин Сун. Поединок состоится 14 марта.

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Теги: #Марта Костюк