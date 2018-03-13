Свитолина уступила испанке Суарес-Наварро в третьем круге в Индиан-Уэлссе

Украинка, которая считалась фаворитом в паре, проиграла в двух сетах.

Украинка Элина Свитолина не сумела пробиться в четвертый круг престижного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче третьего круга уступила 27-й ракетке мира из Испании Карле Суарес-Наварро.

Свитолина, которая считалась фаворитом в этой паре, проиграла в двух сетах - 5:7, 3:6.

До этого матча теннисистки встречались между собой 5 раз, украинка лидировала в личных встречах со счетом 3:2.

Ранее в этом году украинка потерпела два поражения и оба от теннисисток ниже топ-20 в рейтинге - Элиз Мертенс (37-я) в Мельбурне и Петры Квитовой в Дохе (21-я).

Свитолина в пятый раз выступала на турнире в Индиан-Уэллсе и ни разу не дошла до четвертьфинала. В прошлом году Элина сыграла в Калифорнии в четвертом круге и теперь потеряет очки в рейтинге.