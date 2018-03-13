Министр спорта Жданов призвал сборную Украины по биатлону к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook призвал украинскую федерацию биатлона бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот.

Россия – государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", - написал Жданов.

Также он отметил, что обращается ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международные спортивные соревнования на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".

Как сообщалось ранее, сборная Украины по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.